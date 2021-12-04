استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة، كما غادر الميناء ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS»، بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ 58 ألف طن من الغاز المسال.

26713 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26713 طنا تشمل: 3776 طن رمل و2900 طن فوسفات و6537 طن يوريا و8700 طن أسمنت و4800 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65918 طنا تشمل: 1995 طن خردة و33258 طن ذرة و11487 طن قمح و900 طن زيت طعام و11882 طن سلاج و6405 طن سكر.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 605 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات «بطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «فلفل وبصل»، وفواكه «فراولة وبرتقال» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسنغافورة وإسبانيا والهند وسلوفينيا.

124615 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1696 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124615 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86527 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2628 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2040 شاحنة.