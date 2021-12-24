«الصحة» توضح آلية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه يتم توجيه رسائل إلى المواطنين للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، سيتم إرسال الرسائل إلى المواطنين ممن حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية، ومضى على الجرعة الثانية 6 أشهر، مؤكدة أن الجرعة الثالثة لتعزيز جهاز المناعة وتنشيطه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، إنه سيتم إرسال الرسائل إلى مراكز التطعيم بالمحافظات ذات الكثافة القليلة لمنع ازدحام المواطنين أثناء الحصول على الجرعة الثالثة، وضمان إنهاء حصولهم على الجرعة الثالثة بشكل سلسل، وتجنب لحدوث أي تكدسات داخل مراكز التطعيم.

الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، أثناء الحصول على الجرعة الثالثة وتتمثل هذه التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، غسيل اليدين بالماء الصابون، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

جدول حصول على الجرعة الثالثة

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح سينوفارم يحصلون على الجرعة الثالثة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو موديرنا أو استرازينيكا أو سينوفاك».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح سينوفاك يحصلون على الجرعة الثالثة المعززة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو موديرنا أو استرازينيكا أو سينوفارم».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح استرازينيكا، يحصلون على الجرعة الثالثة المعززة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو موديرنا».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح جونسون، يحصلون على الجرعة الثالثة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو موديرنا أو استرازينيكا».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فايزر، يحصلون على الجرعة المعززة الثالثة من أحد اللقاحات التالية موديرنا أو استرازينيكا.

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح موديرنا، يحصلون على الجرعة المعززة الثالثة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو استرازينيكا».