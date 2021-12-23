«الهجرة»: نفخر بنجاحات أطفال المصريين في الخارج وندعمهم باستمرار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في بيان، إن أطفال وأبناء المصريين بالخارج، لهم جهود مشرفة في كافة المجالات، فمنهم العديد من الأطفال المتميزين، الذين يحصلون على تكريمات وبطولات عدة، داخل الدولة الذين يقطنون بها بالخارج.

طفل مصري ضمن أفضل 10 متسابقين في العالم في «أولمبياد الكارتينج»

جاء ذلك على هامش تهنئة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للطفل زين الحمصاني، لفوزه بالمركز العاشر في نهائيات بطولة العالم الثانية والعشرين لروتاكس ماكس لسباق سيارات الكارتينج 2021، بما تعرف أيضا برياضة «أولمبياد الكارتينج» في فئة الميكرو ماكس، وكونه من أفضل 10 متسابقين في العالم في فئة الميكرو ماكس.

ويأتي ذلك تزامنًا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت عنوان «أطفالنا نجوم بالخارج»، التي تضم النماذج الناجحة من الأطفال المصريين بالخارج.

حيث تتواصل وزارة الهجرة باستمرار، مع أولياء أمور أطفال المصريين بالخارج، للتواصل مع الوزارة، وإرسال الأنشطة والنجاحات، التي يقدمون عليها داخل الدولة التي يعيشون بها، لدعمهم وإبراز تلك النجاحات.

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تهتم كثيرًا بشئون المصريين بالخارج، حيث أطلقت عددًا من المبادرات، لخدمة المصريين بالخارج، منها عمل مجتمع مهني متنوع يقوم على تعاون فريد يضم ما يقرب من 10000 متخصص مصري في 85 دولة.

خدمات الهجرة للمصريين بالخارج

وذلك من خلال اختيار «شبكة المهنيين المصريين EPN»، التي تضم نخبة من أفضل العقول في مصر وألمع المواهب في جميع الصناعات والتخصصات على مستوى العالم، وتهدف الشبكة إلى خلق بيئة مواتية يمكن أن تحدث تحقق تأثيرا إيجابيا بشكل مستمر.

كما أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE»، الذي جاء مع انتشار جائحة كورونا وتوقف الدراسة بالجامعات، وعودة الطلاب المصريين بالخارج لمصر، وتنظيم جولات وزيارات ميدانية واجتماعات لهم مع مسئولين بالدولة لمعرفة الحقائق على أرض الواقع لتسليحهم بالمعلومات حتى يستطيع صد الشائعات التي تم الترويج لها ضد الدولة المصرية بالخارج.