مطران الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

دعاء المطران للمؤمنين

وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد، بعد أن رنم كورال الكاتدرائية: «اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي» هذا هـو اليـوم السعيـــد فلتفــــــرح الشعوب».

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون: «إلهنا القادر على كل شيء الذي كل شيء مكشوف لديه وكل رغبة معلومة عنده، ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس لنحبك حبًا تامًا ونعظم اسمك الأقدس».

إجراءات احترازية مشددة

الجدير بالذكر أن الكنيسة فرضت إجراءات احترازية مشددة جراء فيروس كورونا، حرصت فيها على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، قبل ساعات من بدء قداس العيد، الذي يترأسه الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.