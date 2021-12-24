رئيس الأسقفية: نحتفل بالمسيح كل يوم وليس في ليلة عيد الميلاد فقط

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بميلاد المسيح، قائلًا: «لا نكتفي بأن نحتفل بميلاده ليلة عيد الميلاد، ولكن نحتفل به كل يوم في السنة روحيًا»، مضيفًا: «يمكنك أن تقول إنه يولد كل يوم من العام في قلوب آلاف وملايين من البشر، مما يؤثر في حياتنا أكثر من الاحتفالات التقليدية بالميلاد».

وأضاف رئيس الأساقفة خلال قداس الميلاد: «يمكنك أن تعبر عن الفرح أولا كما فعلت الملائكة بالخدمة العامة، البعض مدعوين أن يتكلموا مع كثيرين، عن المخلص وقدرته أن يخلص البشر».

وتابع رئيس الأساقفة: «البعض الآخر لا يعظ ولكنه يرنم ويسبح من كل قلبه مثل جمهور الملائكة التي لا تدخر في أن تستخدم لسانها وصوتها في أن تعطي المجد لله ترفع صوتها بالتسبيح بفرح للملك المولود في بيت لحم».

سامي فوزي: كلامنا ومشاركتنا عن الأخبار السارة لا تتوقف

واستكمل: «آخرون لا يمكنهم الوعظ أو التسبيح، و يمكنك أن تفعل مثل الرعاة الذين أعلنوا الأخبار السارة، عندما رأوا الطفل المولود كما قالت لهم الملائكة ثم عادوا إلى بيوتهم يسبحون ويمجدون الله، تعبيرًا عن الفرح المقدس».

واختتم رئيس الأساقفة: «كلامنا ومشاركتنا عن الأخبار السارة لا تتوقف، وأصلي أن يعطيكم الرب فرحًا عظيمًا، ونحن نحتفل بميلاد السيد المسيح المخلص وسنة جديدة مليئة بالبركات، نفرح فرحا لاينطق به ومجيدا لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب».

إجراءات احترازية مشددة

جدير بالذكر أن الكنيسة فرضت إجراءات احترازية مشددة جراء فيروس كورونا حرصت فيها على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وكانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الجمعة الماضي، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.