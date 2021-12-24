طفل الهرم المختطف لـ«الوطن»: كل شوية بحلم بالعصابة

قال الطفل «ياسين ممدوح»، يبلغ من العمر 6 سنوات، والذي تعرض للخطف على يد تشكيل عصابي أعلى الطريق الأوسطي، حيث كان برفقة والدته عائدين من محافظة الإسكندرية، إنه وقت اختطافه عاش حالة من الرعب والخوف من احتمالية موته: «خدوني لمكان بعيد وعرفت ماركة السيارة اللي خطفوني فيها ووضعوني في منزل خالي من الأشخاص واشتروا لي شوكولاتة وعلى مدار الـ 3 أيام لم يحضروا لي مياه للشرب وكنت بسمعهم وهما بيكلموا والدتي عشان يطلبوا منها فلوس كتير».

هددوا والدتي بقتلي وبيع أعضائي

وأضاف الطفل ياسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا بعد ما سابوني ورجعت لوالدتي مش بعرف أنام وكل شوية بحلم بالعصابة وهي خاطفاني وبحلم بكوابيس، وكنت سامع واحد من العصابة بيهدد والدتي إنهم هيقتلوني ويبيعوا أعضائي لو ما جابتش الفدية، وأول ماشوفت والدتي كنت فرحان أوي وماكنتش متخيل إني أرجع تاني لوالدتي وكانوا طالبين فلوس كتير أكتر من اللي هما طلبوها من والدتي والسبب كان السواق اللي كان شغال عندنا هو كان رئيس التشكيل العصابي».

وكانت «الوطن» التقطت بثًا مباشرًا من داخل منزل الطفل بعد عودته، حيث كشفت والدته كواليس الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما نجحت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على عصابة بتهمة خطف طفل عمره 6 سنوات من والدته عنوة، بعد أن اعترضت سيارة مجهولة طريقهما على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وتمكنت من خطف الطفل في وجود سائقها وتمكنوا من الهروب.

2 مليون جنيه وسبائك ذهبية

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن أفراد العصابة تمكنت من مساومة السيدة على مبلغ مالي 3 ملايين جنيه، واستجابت السيدة لطلبهم ووفرت المبلغ، وهو عبارة عن مليون جنيه نقدا و2 مليون جنيه في شكل سبائك ذهبية، وسلمته لأفراد العصابة وبعدها حصلت على ابنها.

وتبين من التحريات أن السيدة كانت عائدة من الإسكندرية بصحبة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات وسائقها، وأن الجريمة حدثت على طريق «القاهرة- الإسكندرية»، وأنها فوجئت بشخصين يستقلان سيارة ملاكي وقطعا طريقها وتمكنا من خطف الطفل، وباستجواب السائق حاول التنصل من الجريمة.

سائق السيدة هو العقل المدبر للجريمة

وكشفت تحريات المباحث أن سائق السيدة هو العقل المدبر للجريمة، وأنه استعان بشخص آخر من جيرانه في محافظة كفر الشيخ وصديق الأخير، واتفق السائق والمتهم معهما على تنفيذ الجريمة وأعلمهما بخط سيره، ونجح المتهمون الثلاثة في الحصول على قيمة الفدية من السيدة حتى تمكنوا من إعادة الطفل بعد أن أوفت السيدة بوعدها واستجابت لطلبهم.

وحُرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة خطف طفل من والدته تحت تهديد السلاح.