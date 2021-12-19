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ضبط تشكيل عصابي بحوزته هيروين وحشيش وأسلحة في شبين الكوم

كتب:

إبراهيم الديهي
10:22 ص | الأحد 19 ديسمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، وبحوزة أعضائه كمية من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة النارية والبيضاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ضبط المتهمين وبحوزتهم هيروين وحشيش

ونجحت وحدة مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، في ضبط 5 متهمين في الواقعة وبحوزتهم بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وأسلحة بيضاء، وربع كيلو هيروين، وربع كيلو حشيش، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وعدد كبير من الهواتف المحمولة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بقيام 5 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، وتبين صحة المعلومات، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة للمتهمين، وإجراء التحريات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين الخمسة عاطلون ومقميمون بمركز قويسنا في المنوفية، وتم القبض عليهم وبحوزتهم كميه من المخدرات قبل ترويجها.

ضبط تشكيل عصابي بشبين الكوم

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام مباحث قسم شبين الكوم، بالقبض على 5 عاطلين مقييمن بمركز قويسنا، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، كانوا يقومون ببيعها في مدينة شبين الكوم، وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

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