تربصوا لسرقته فقتل أحدهم وأصاب الآخرين.. القبض على تشكيل عصابي بالتجمع الخامس

ألقت قوة أمنية بقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بدائرة القسم بشارع التسعين، وذلك بعدما أعدوا مخطط للتربص بضحاياهم للانقضاض عليهم وسرقتهم.

بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس

بداية الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغ من أحد الأشخاص «أمين شرطة»، يفيد بأنه أثناء عودته من العمل وسيره في شارع التسعين، فوجئ بسيارة «ميكروباص» تعترض طريقه وترجل منها 4 أشخاص حاولوا سرقته، فحدث بينهما تعامل بسلاح ناري كان بحوزته والخاص بجهة عمله، وهو ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثلاثة الآخرين، منهم شخص مصاب بإصابة خطيرة «خلع في النخاع الشوكي».

التحفظ على المتهمين

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، بشارع التسعين، وتم التحفظ على الجثة ونقلها للمشرحة لبيان الصفة التشريحية لها، والتحفظ على الثلاثة متهمين الآخرين داخل إحدى المستشفيات، تحت حراسة أمنية مشددة، لحين تداركهم للعلاج واستجوابهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لص سرق سيارة بطريقة «كسر الزجاج»

في سياق متصل، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، عن ضبط لص أثناء محاولة سرقة سيارة بطريقة «كسر الزجاج»، وذلك بمدينة نصر.

وضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص وهو داخل سيارته بكسر زجاج سيارة أخرى باستخدام «كوريك» حال توقفها بجانب الطريق، وحال محاولة القوة ضبطه استقل سيارته وحاول الفرار، فقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد المتهم والاصطدام بسيارتين وأحدث بهما تلفيات وتم ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعـترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.