ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بالأقصر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من (مزارع، مقيم بدائرة المركز).. بسرقة (عدد 5 رؤوس ماشية) من داخل المزرعة ملكه الكائنة بدائرة المركز وما قرره الـمُبلغ أنه أثناء تواجده بالمزرعة ملكه فوجئ بدخول 5 أشخاص مُلثمين من بينهم 3 مُسلحين بحوزتهم (2 بندقية آلية - فرد محلى) مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" للمزرعة وتهديده والعمال والإستيلاء على رؤوس ماشية وتحميلها على السيارة ولاذوا بالهرب ، وأثناء قيام نجل المبلغ بملاحقتهم بإحدى السيارات إصطدم إثنين من مرتكبى الواقعة "مستقلى دراجة النارية" بحاجز خراسانى فسقطا على الأرض ولاذا هاربان بالأراضى الزراعية تاركان الدراجة النارية "تم التحفظ عليها" وأمكن ضبط أحدهما وتبين أنه ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا "وبه عدة إصابات نتيجة سقوطه من الدراجة النارية) تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ، وفـى وقتٍ لاحق توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة المتوفى بالإشتراك مع (عدد 10 أشخاص "لـ8 منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم .. وبحوزتهم ( عدد 3 بنادق آلية - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - السيارتين المُستخدمتين فى إرتكاب الواقعة) ، كما أرشد أحد المتهمين عن (عدد 4 رؤوس ماشية – مبلغ مالى من حصيلة بيع المسروقات).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.