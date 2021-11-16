تفاصيل تغيير بطاقة معاشات تكافل وكرامة إلى كارت ميزة

تزامنا مع صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يبحث الكثير من المستفيدين عن خطوات تغيير بطاقة معاشات تكافل وكرامة إلى كارت ميزة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت «ميزة»، يهدف إلى توفير مميزات متعددة للعميل، من ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، وسداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية.

التضامن: تغيير بطاقة معاشات تكافل وكرامة لـ«ميزة»

وأوضحت وزارة التضامن، أن تحويل بطاقات صرف تكافل وكرامة إلى كروت ميزة ، يأتى في إطار سياسة الدولة بتطبيق الشمول المالي بالتنسيق مع بنك مصر والبنك المركزي، لافتة إلى أن خطوات تغيير بطاقة معاشات تكافل وكرامة إلى كارت ميزة لا يتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية، في المحافظات التي يتم إصدار الكروت بها، ثم الحصول على الكارت والرقم السري وتفعيله.

تفاصيل استبدال بطاقات «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة

وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن خطوات تغيير بطاقة معاشات تكافل وكرامة إلى كارت ميزة، تتمثل فيما يلي:

- يتوجه مستفيد تكافل وكرامة إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها، شرط أن تكون محافظته ضمن المحافظات التي تم استخراج بها كروت ميزة.

- استخراج كارت ميزة يكون من قبل الوزارة ، ويستلمه المستفيد فقط دون أي إجراء منه.

- يتم إعطاء كارت ميزة التابعة لبنك مصر، وكذلك الرقم السري وتفعيله.

استبدال بطاقات «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة بـ8 محافظات

من جانبها أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن في تقرير صادر لها، أنه جرى استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات، تشمل «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح»، مؤكدة أن المرحلة الثانية سيتم إصدارها خلال نوفمبر الجاري.

ولفتت القباج إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يصل إلى 3 ملايين و800 ألف أسرة، بقيمة إجمالية تزيد عن مليار و500 ألف مليار سنويا.