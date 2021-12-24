أصغر محتفل بعيد الميلاد في كاتدرائية الزمالك.. يرتدي ملابس بابا نويل

أقيمت اليوم احتفالات أعياد الميلاد في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وترأس الدكتور سامي فوزي قداس الصلوات، بحضور اللواء شرطة أشرف السيد محمد جلب الله، مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور محمد أبو زايد الأمير، مندوب شيخ الأزهر، وذلك لتقديم التهنئة.

الطفل جيسون يحتفل بالكريسماس في الكنيسة بصحبة أسرته

وفي مشهد رائع، التقت «الوطن» بأصغر محتفل بعيد الميلاد المجيد، وهو الطفل جيسون الذي حضر إلى كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالزمالك بملابس بابا نويل.

وقال الطفل جيسون، إنه جاء للاحتفال بالكريسماس في الكنيسة مع أسرته، معربا عن سعادته وأنه ظل يردد ميرى كريسماس، مضيفا أن والده هو من اشترى له هذه الملابس.

وأوضح والد جيسون، أنه اشترى هذه الملابس لجسيون لأنه يحب بابا نويل، وأنه تمنى حضور احتفالات الكريسماس وهو يرتديها، متابعا أنه يحب بابا نويل.

جيسون متحمس لحضور احتفالات العيد بالكنيسة

وأضافت والدة جيسون، أنه كان سعيدا بالملابس عندما اشتراها له والده، وأنه كان متحمسا لحضور احتفالات اعياد الميلاد في الكنيسة، بينما قالت أخت جيسون الكبرى أنها سعيدة بحضور الاحتفالات اليوم، وأنها تأتي منذ صغرها الكنيسة.

وشهدت احتفالات أعياد الميلاد في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، حضور كبير، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الدكتور سامي فوزي رئيس كاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية لـ«الوطن»: «لا نكتفي بأن نحتفل بميلاد المسيح ليلة عيد الميلاد ولكن نحتفل به كل يوم في السنة روحيًا».