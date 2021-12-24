تخصيص 6 مليارات جنيه لتطوير قرى كفر الشيخ

تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مشروعات «حياة كريمة» فى قرية بنى بكار، موضحاً أنه تم انتهاء الأعمال بنسبة 70%.

وأكد «خداش» لـ«الوطن» أنه يجرى إنشاء مشروعات خدمية بالقرية، منها توصيل الغاز الطبيعى، وإقامة مجمّع خدمى يشمل وحدة تضامن اجتماعى، ومكتبَى بريد وتأمينات، وشهر عقارى، وماكينات صرف ATM، وخدمة التحول الرقمى بربط الوحدات والشبكات المركزية واللامركزية، ورصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، ورصف الطرق الضيقة بالإنترلوك.

وأوضح أن الدولة خصصت 6 مليارات جنيه لتطوير قرى مركز ومدينة مطوبس بالكامل ضمن مشروعات «حياة كريمة» كأول مركز يجرى تطويره، من خلال 18 قرية رئيسية تضم 187 تابعاً، ويشمل التطوير جميع المرافق العامة والمجمّعات الخدمية والوحدات الصحية والمدارس، وتطبيق خطة التحول الرقمى بجميع القرى والتوابع التى تشهد تطويراً، وتم تسليم أرض المقرات الخدمية لجهاز تعمير الساحل الشمالى، والبدء فى تنفيذ جسات التربة للمقرات بقريتى بنى بكار والبصراط، ويعقبها البدء بباقى القرى تباعاً، وتم أخذ الجسّات للعينة الثانية لموقع المجمّع الخدمى بالبصراط.

«حياة كريمة»: إنشاء مجمعات خدمية ومستشفيات ومدارس ومحطات للمياه والصرف في الغربية

فى السياق نفسه كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن متابعتها لأعمال المبادرة الرئاسية داخل محافظة الغربية، ونسب تنفيذ المشروعات على مستوى القرى، منها مشروعات قرية سنباط، وترميمات مدرسة الشهيد عبدالواحد غالب الابتدائية فى كفر الجنيدى ووحدة إسعاف، ومجمع خدمى، ومجمع زراعى بيطرى، ومدرسة رسمية للغات فى شبراملس، ومبنى إدارى مركز شباب الدكتور عبدالأحد جمال الدين، ومجمع خدمى وزراعى بيطرى، ومدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين فى شرشابة، ومجمع خدمى، ومركز شباب، وترميم مدرسة ابتدائية، ومدرسة ثانوية فى قرية تفهنا العزب، ومجمع خدمات، ومجمع زراعى بيطرى، ومستشفى قروى، وتجديد مدرسة فى نهطاى.

وتشمل المشروعات مد وتدعيم كابلات ضوئية لخطوط التليفون الأرضى والإنترنت، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى نهطاى، ومحطة رفع للصرف الصحى، وتطوير مدرسة كفر إسماعيل الابتدائية المشتركة، وتطوير كل من الوحدة الصحية، ومجمع خدمى، وزراعى فى كفر سنبو.