ممثل الأزهر باحتفالات أعياد الميلاد: كلنا نسيج واحد تحت قيادة السيسي

تحتفل الكنيسة الأسقفية في الزمالك بعيد الميلاد، ويترأس الاحتفال الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة المصلين من فيروس كورونا ومتحوراته، وحضر محمد أبوزايد الأمير، الممثل عن شيخ الأزهر، من أجل تهنئة كاتدرائية إقليم الإسكندرية، كما حضر اللواء أشرف السيد محمد جلب الله، مندوبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حرص شيخ الأزهر على المشاركة في أعياد المسحيين

وتوجه «أبوزايد» بالتهنئة إلى الطائفة الإنجيلية والإنجليكية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نحن هنا اليوم لتهنئة أخواننا المسحيين بالعيد المجيد، والمطران سامي فوزي وكل شعب الكنيسة»، مؤكدًا أن الشعب المصري دومًا ما يتشارك في الأعياد الدينية وهذه واحدة من صفاته البارزة.

وأكد حرص الأزهر الشريف، وشيخ الأزهر، على الحضور ومشاركة الإخوة المسحيين في جميع الأعياد والتواجد دوما معهم وإلى جوارهم، مشيرًا إلى الترابط الكبير بين الشعب المصري، قائلًا: «الشعب المصري نسيج واحد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

ترجمة فورية للغة الإشارة

وتزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، قبل ساعات من بدء قداس العيد، الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

وخلال انطلاق فعاليات الاحتفال بالقداس، وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت، خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.