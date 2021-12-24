بطريرك الكاثوليك يرحب بالحاضرين في قداس عيد الميلاد: المصريون عائلة واحدة

رحب الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بالحاضرين في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، معربا عن سعادته للقائهم، ما يوكد أن المصريين جميعا عائلة واحدة، وأن هذه المناسبات تدل على التقارب بين جميع المصريين، وتقارب المشاعر الطيبة.

بطريرك الكاثوليك: مصر تشهد تقدما ملحوظا

وقال إسحق خلال استقباله للحاضرين قبل تراسه قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء، إن مصر تشهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع القيادات في الدولة المصرية.

وأضاف أن في عيد الميلاد فرصةً كبيرة لكي نصلي من أجل جميع الشعوب التي تعاني من الحروب والفقر لكي يمد الله يده لتعافي جميع الشعوب التي تعاني من الجوع والحروب.

شخصيات عامة تحضر القداس

ويشارك في حضور قداس عيد الميلاد المجيد عدد من الشخصيات العامة للتهنئة، المستشار هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، وريمون ناجي، عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، نائبا عن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، وعايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، والنائب فريدي البياضي، والنائب جميل حليم، والنائبة السابقة نادية هنري.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.