وصلة حب بين محمد منير وأكرم حسني.. الكينج: كرميلا ده حبيبي وهنشتغل سوا «فيديو»

طلب الفنان الكبير محمد منير من الفنان اكرم حسني الصعود له على مسرح حفله الغنائي المقام حاليا فى احد الفنادق الكبرى بمدينة نصر فى اول ظهور له بعد فترة غياب طويلة.

أكرم حسني: محمد منير مهموم بوطنه وجمهوره

صعد اكرم على المسرح وقال لجمهور منير «بتشرف باني موجود فى حفل محمد منير، الشخص اللى اثر فى ثقافتي الموسيقية والانسانية واتشرف اني عرفته عن قرب».

محمد منير: عاملين سوا اغنية

اضاف «محمد منير شخص مهموم بوطنه وبجمهوره وفن ويستحق دايما لقب الكينج محمد منير وده يوم جميل للكينج زي ما هو معودنا في أبو حفيظة».

رد منير عليه قائلا «كرميلا ده حبيبي وقريب جدا عاملين اغنية سوا والمرة دي معايا».

منير كان قد صعد للحفل على نغمات اغنية علموني عينيكي، وافتتحت أبواب الحفل منذ عدة ساعات، حيث حضر المئات من عشاق الكينج، من أجل الاستمتاع بالحفل الأول للكينج بعد فترة غياب طويلة.

واصطحب جمهور الكينج عددًا من اللوحات المصنوعة من القماش والورق، ومدون عليها كلمات وجمل أشهر أغنياته ومنها «اللي مالوش كبير بنبحبك يا منير».

وطرحت تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، بعد تقسيمها إلى 3 فئات، وهي 300، و600، و1200 جنيه.

ويعد آخر ظهور للنجم محمد منير، أثناء احتفاله مع زملائه من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان الكبير حميد الشاعري.

وتلقى «منير» مؤخرًا عزاء معتصم كمال، ابن شقيقته في جمعية «الدِر وتقالة النوبية» في عابدين، واقتصر الحضور على أفراد العائلة والأقارب من النوبيين المتواجدين في القاهرة واقتصر على الرجال فقط.