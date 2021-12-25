وفاة سعودي ويمني نتيجة سقوط مقذوف حوثي على منطقة جازان.. والتحالف يرد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أمس الجمعة، سقوط مقذوف معاد بإحدى القرى الحدودية بـ نجران العاصمة الإدارية لمنطقة نجران، الواقعة جنوب المملكة، في محاولة لاستهداف المدنيين بالسعودية.

وأشار «التحالف العربي»، في بيان، إلى سقوط مقذوف آخر على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان الواقعة جنوب غربي السعودية، مضيفا أن المقذوف الذي أطلقه الحوثيون وسقط في صامطة بمنطقة جازان، أدى لوفاة سعودي ومقيم يمني.

المحاولتان العدائيتان في نجران وجازان انطلقتا من صعدة

وأوضح «التحالف العربي»، أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة الواقعة شمال اليمن، مؤكدا أنه استجابة للتهديد فإن «التحالف» بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد، من أجل حماية المدنيين.

وأشار إلى تمكن الضربات من تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بـ«صعدة»، كما تمكن «التحالف»، من تدمير 4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمديرية المحويت التابعة لمحافظة المحويت الواقعة شمال غربي العاصمة «صنعاء»، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأشار «التحالف العربي»، إلى التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع في إطار القانون الدولي والإنساني، مضيفا أنه سيتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على الأراضي السعودية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معاد أطلقه الحوثيون الإرهابيون المدعومين من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.

إصابة 6 سعوديين ومقيم من الجنسية البنجلادشية نتيجة تطاير الشظايا

وأشار الحمادي، إلى إصابة 7 مدنيين، وهم 6 سعوديين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، موضحا أن محلان تجاريان تضررا و12 سيارة بأضرار مادية على إثر الشظايا المتطايرة.

بدوره، دان الأردن، استهداف الحوثيين الإرهابيين، منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، وشددت وزارة الخارجية، على وقوف بلادها إلى جانب الربياض في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.