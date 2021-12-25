ارتفاع الليرة التركية أمام 6 عملات أجنبية بعد مستويات قياسية من التراجع

سّجلت الليرة التركية، ارتفاعا أمام عدد من العملات الأجنبية، اليوم السبت، بعدما وصلت إلى مستويات قياسية من التراجع خلال الفترة الماضية.

وسجلت الليرة التركية، ارتفاعا قويا لليوم السابع على التوالي خلال تعاملات اليوم السبت، مدعومة بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن أن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي؛ في محاولة منه لامتصاص مخاوف المستثمرين والعودة بالليرة قرب لمستوياتها أمام الدولار خلال ما يزيد على الشهر.

وقبلها أعلنت وزارة المالية التركية، تفاصيل الأداة المالية الجديدة التي أعلن عنها أردوغان، مشيرة إلى أنه سيجري تطبيق الأداة المالية على الودائع بالليرة ذات آجال الاستحقاق ما بين 3 إلى 12 شهرا، بناء على سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي.

الدولار تجاوز الـ18 ليرة

وتكبدت الليرة التركية خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية؛ ما دفع بـ الدولار إلى تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة، إذ تجاوز حاجز الـ18 ليرة، الأمر الذي دفع الحكومة التركية إلى إطلاق خطة واسعة لدعم العملة المحلية؛ للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن تراجعها.

وتنشر «الوطن»، التعاملات اليومية على الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الدولار، واليّن الياباني واليورو، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني».

سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

سجّل الدولار أمام الليرة التركية، اليوم السبت، تراجعًا بقيمة 6% ليباع بـ10.63 ليرة، مقابل بيعه بـ18 ليرة تركية الخميس الماضي، فيما سجل اليورو نحو بـ12.22 ليرة بتراجع نحو 5%.

وبيع الجنيه الإسترليني بنحو 14.42 ليرة أي بتراجع 5%، كما سجّل اليّن الياباني، سعر 9.36 ليرة، والفرنك السويسري، نحو 11.64 ليرة بتراجع 6%.

كما بيع اليوان الصيني، بنحو 1.68ليرة تركية.