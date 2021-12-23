أول تعليق لـ وزير التعليم على عقد امتحانات «أولى وثانية ثانوي»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يجري تداوله بشأن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، اختيار من متعدد، قائلاً: «يظل البعض يفعل المستحيل لإثارة البلبلة وإضفاء شعور بالتخبط والحيرة، حول كل موضوعات التعليم، رغم أننا نشرنا هنا -يقصد صفحته الشخصية- وعلى صفحة الوزارة، بكل وضوح، تفاصيل الامتحانات منذ عدة أيام، ولا تغيير فيها على الإطلاق».

«شوقي»: الامتحانات تعقد إلكترونيًا وتشمل أسئلة مقالية

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، هي امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل، وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة، والامتحانات الإلكترونية في المواد الأساسية، تتضمن أسئلة اختيار من متعدد، حتى يجري تصحيحها إلكترونيا، بدون تدخل عنصر بشري.

«شوقي»: يمكن للطالب استخدام ورقة بيضاء في كتابة الخطوات

وأوضح أنه يشمل زمن الامتحان في بعض المواد، وقتا لأسئلة مقالية ورقية، يجري وضعها على مستوى المدرسة، وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة، والامتحان «أوبن بوك»، لكن «لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان» بينما «تتوفر الكتب الرقمية على التابلت»، وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان، أو فتحها أثناء الامتحان، من خلال الرابط الإلكتروني، ويمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات، إذا احتاج الأمر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

ونوه وزير التعليم بأن امتحانات المواد خارج المجموع ورقية، ومن وضع وتصحيح المدرسة، وإذا تعرض طالب لأى مشكلة تقنية أثناء الامتحان، سيتاح له امتحان إعادة لاحقا، مؤكدا أن الوزارة تحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة، مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.