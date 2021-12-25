«مديريات التعليم» تعلن عقد امتحانات النقل على فترات لمواجهة كورونا

بدأت عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الإعلان عن جدول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، خاصة بعد توجيه وزارة التربية والتعليم، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والبدء في إعلان جداولها والانتهاء من شرح المقررات الدراسية وفق جميع المواعيد التي تم الإعلان عنها، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كل المقررات الدراسية.

توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحقق التباعد الاجتماعي

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنه تم الإعلان عن جدول امتحانات صفوف النقل بداية من الصفين الخامس والسادس الابتدائي، حتى الصفين الأول والثاني الإعدادي، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية، بما يحقق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.

يجرى حالياً طباعة الامتحانات

وأضاف «الجيار» لـ«الوطن»، أنه تم تقسيم الامتحانات على فترتين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، مؤكداً أنه يجرى حالياً طباعة الامتحانات والتي وضعت وفق مواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

لكل إدارة تعليمية حرية عقد الامتحانات صباحاً أو مساءً

وفي سياق متصل، شددت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، على أنه يترك لكل إدارة تعليمية حرية عقد الامتحانات صباحاً أو مساءً، حسب الإمكانيات المتاحة لها، مؤكدة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين.

ونوهت المديرية في بيان لها، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات في جميع الإدارات التعليمية، مؤكدة أن الغرفة ترصد الانتهاء من شرح المقررات الدراسية، وكذلك الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم في وضع أسئلة الامتحانات والتي يجب أن تكون متنوعة وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.