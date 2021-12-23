تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية للأحد المقبل

أخطر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات الحكومية بشأن تأجيل موعد اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية المقرر عقده اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، وذلك بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، نظرا لانشغال الوزير الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي بشأن الافتتاحات الرئاسية، وعدد من المواعيد الهامة، لافتا إلى أن الاجتماع سيكون الأحد المقبل الساعة 11 بالمدينة.

تأجيل اجتماع «الأعلى للجامعات» بسبب الافتتاحات الرئاسية

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الحكومية عددا من الموضوعات الهامة بشأن الجامعات والتعليم العالي، أبرزها الاستعداد لامتحانات الجامعات الحكومية 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي ومتابعة خطة الجامعات بشأن تطعيمات فيروس كورونا «كوفيد 19».

مصادر: اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة الأسبوع المقبل

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أنه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اجتماعه الدوري بحضور وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يناقش المجلس عددا من المقترحات بشأن أعمال القبول وتنسيق الجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني، تتمثل في مقترح فتح باب التسجيل للقبول والتقدم للجامعات الخاصة يوم 5 فبراير المقبل، ومناقشة مقترح تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات للطلاب الجدد المتخلفين عن التقدم منذ التيرم الأول نظراً لتأخر ظهور نتائج الثانوية العامة لهم.

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الحكومية والخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة؛ تنفييذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعيمن من دخول الامتحانات.