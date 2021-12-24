جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الإعدادية في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية في الإسكندرية، وذلك من الصف الأول إلى الثالث الإعدادي التي تبدأ من 15 يناير إلى 3 فبراير المقبل، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 15 من يناير امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 22 من يناير.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد جدول امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2021 - 2022 في الإسكندرية، التي تنطلق مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، وسط تعاون الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية.

إجازات وسط امتحانات الفصل الدراسي الأول

كما تقرر أن يكون يوم الأربعاء 19يناير إجازة رسمية من الامتحانات لمراعاة احتفال الإخوة الأقباط بعيد الغطاس، وكذلك يوم الخميس الموافق 27 من يناير احتفالا بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الإعدادية

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

- السبت 15 يناير: عربي ودين

- الاثنين 17 يناير: جبر وحاسب آلي

- الخميس 20 يناير: علوم ولغة أجنبية

- الأحد 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية

- الثلاثاء 25 يناير: هندسة

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

- الأحد 16 يناير: عربي ودين

- الثلاثاء 18 يناير: هندسة وتربية فنية

- السبت 22 يناير: العلوم واللغة الأجنبية

- الاثنين 24 يناير: الجبر والحاسب الآلي

- الأربعاء 26 يناير: الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

- السبت 29 يناير: عربي ودين

- الأحد 30 يناير: لغة أجنبية

- الاثنين 31 يناير: دراسات اجتماعية

- الثلاثاء 1 فبراير: علوم وتربية رياضية

- الأربعاء 2 فبراير: هندسة وتربية فنية

- الخميس 3 فبراير: جبر وحاسب آلي