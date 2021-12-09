7 سلوكيات ضارة تتسبب في إصابة كبار السن.. النزول الخاطئ من الفراش

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي بموقع «فيسبوك»، مجموعة من النصائح لكبار السن، لتجنب التعرض لبعض الحوادث التي يمكن أن تحدث لهم وتسبب بعض الإصابات في الجسم، أو تؤثر على صحتهم من خلال بعض السلوكيات الخاطئة التي يقومون بها وقد تعرضهم للإصابة أو حدوث أزمات صحية.

اهتمام الوزارة بفئة كبار السن

وتولي الوزارة الصحة اهتماما بكل الفئات العمرية من أجل تقديم العديد من النصائح وطرق الوعي، وكذلك تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الأشخاص وتوجيههم، وفقا للطرق الصحية والعلمية الصحيحة لتجنب التعرض لأي إصابات، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتحقيق أهداف مصر المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030، في القطاع الصحي.

أسباب إصابات كبار السن

وكشفت «الصحة» عن أسباب حدوث الإصابة لكبار السن في المنازل أو الأماكن العامة، وكذلك طرق الوقاية منها، لأنها أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على صحة الشخص الذي يتعرض للإصابة بارتكاب هذه الأفعال، وتتمثل أسباب الإصابة لكبار السن في:

- النزول الخاطئ من الفراش.

- عبور عتبة الباب بطريقة خاطئة.

- الانزلاق على السجادة.

- الإضاءة الضعيفة.

- استخدام السلالم بطريقة غير صحيحة.

- الانزلاق في الحمام.

برنامج الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه الأسباب تؤدي لتعرض كبار السن للإصابة، لذا يجب على الأشخاص المرافقين لهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم حدوث أي مضاعفات لهم.

وأوضحت الوزارة، أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يقدم خدمة صحية مجانية للأشخاص من عمر 65 عاما فأكبر، في كل المحافظات التي تشمل التأمين الصحي الشامل، وهي «محافظة أسوان- محافظة الأقصر- محافظة جنوب سيناء- محافظة السويس- محافظة بورسعيد- محافظة الاسماعيلية».