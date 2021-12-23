«الصحة»: تأخر الجرعة الثانية لا يفسد الأولى.. ويمكن تلقيها بأي مركز للتطعيم

أكدت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بوزارة الصحة والسكان، أهمية الحصول على جرعتي لقاح كورونا، ناهيةً عن الاكتفاء بالجرعة الأولى فقط، وتجاهل الجرعة الثانية والتخلف عنها.

وأضافت «عاصم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجرعة الثانية تعزز الجرعة الأولى وتكمل الفاعلية التي يعطيها اللقاح، فعلى سبيل المثال لقاح «سينوفارم» يعطي مناعة تصل إلى 76% أو أكثر، موضحةً أن هذه الفاعلية لا يحصل على عليها الشخص كاملةً إلا بعد تلقيه الجرعتين.

أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وقالت الدكتورة نهي عاصم، إنه حال تخلف الشخص عن الجرعة الثانية فلازال بإمكانه الحصول عليها، خاصة وأن وزارة الصحة والسكان، كثّفت مجهودتها في إرسال رسائل للمواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية، وحددت مراكز تلقي اللقاح مشددةً على أن الاكتفاء بالجرعة الأولى لا يعطي المناعة الكاملة للقاح.

أما عن الجرعة الثالثة، أشارت إلى أنها مهمة لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، وهى لمن مضى على تطعيمهم أكثر من 6 أشهر، مناشدةً المواطنين بالحرص على الحصول عليها، وهى متاحة الآن لجميع المواطنين.

فاعلية لقاحات كورونا

وفيما يخص الأقاويل التي تفيد بفاعلية نوع معين من لقاحات كورونا أكثر من مثيلاتها، نفت الدكتورة نهي عاصم، وقالت إن جميع اللقاحات آمنه وفعّالة ولا داعى لمثل هذه الأحاديث، وكل لقاح له فاعليته المعروفة من قبل الشركات الدوائية المنتجة له.

وفي سياق متصل، رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.