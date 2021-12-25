عبد العاطي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لـ«الري» للعام المالي المقبل

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 والخطوط العامه لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2022/2023.

وقال وزير الري، إن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

خطة الوزارة لمصلحة الري في المحافظات

وعرض خلال الاجتماع، الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً أو لتنفيذ مشروعات جديدة، فالنسبة لمصلحة الري، يتم تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي وتوريدات الري الحديث، وأعمال إحلال وتجديد منشآت الري والأعمال الصناعية، والحماية من أخطار السيول بعمل سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية والخزانات الأرضية.

كما عرض خطة مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتدعيم وتأهيل القناطر الرئيسية على مجرى نهر النيل «قناطر زفتى – قناطر اسنا»، وتجهيز الآبار وتأهيلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتوصيل التيار الكهربائي للآبار القائمة بمحافظات الوادي والدلتا واستكمال تأهيل وتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوه، وأعمال تطوير المساقي بمحافظة الوادي الجديد، وأعمال حماية جسور نهر النيل وشراء المعدات النهرية والبرية لأعمال إزالة الحشائش والتطهيرات.

تطوير الريف المصري «حياة كريمة»

بالإضافة لاستكمال أعمال المرحلة الأولى بقرى عدد 52 مركز والتي تقوم الوزارة بتنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

وتقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ وصيانة الأعمال الصناعية على المصارف مثل الكباري والقناطر وغيرها، وتأهيل جسور المصارف، وأعمال تطهيرات المصارف.

وتقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتنفيذ مشروعات تأهيل محطات الرفع، وتوصيل التغذية الكهربائية للمحطات، واستكمال إنشاء وإحلال المشاريع القائمة لعدد 52 محطة، وإنشاء الأسوار لحماية أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

حماية الشواطئ

وبالنسبة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تقوم الهيئة بتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وعلى رأسها أعمال حماية قلعة قايتباي والمزارع السمكية الأثرية بالمنتزه بالإسكندرية، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، وحماية منطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وحماية شاطئ الأبيض بمحافظة مطروح، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط

كما تواصل الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان تنفيذ أعمال صيانة المنشآت التابعة للهيئة، وتواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة أعمالها في مجال الرفع المساحي والتثمين وتحديث الخرائط المساحية "الطبوغرافية والتفصيلية".

ويتواصل العمل في مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء بهدف استكمال أعمال البنية الأساسية بالمشروع، وتوريد وتركيب شبكة الري العامة إنشاء محطات طلمبات الضخ لعدد من المآخذ، وإنشاء وتأهيل شبكة الصرف الزراعي والصرف والمغطى بعدد من المناطق، كما يتواصل العمل في مشروع تنمية جنوب الوادي لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمشروع.

بالإضافة لاستكمال أعمال مشروع المسار الناقل للمياه لمحطة معالجة الحمام، وتنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والذي يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمصارف والمساقي وتصميم وإنشاء محطتي رفع بسمتاي والحامول.

شئون مياه النيل

كما يقوم قطاع شئون مياه النيل بتنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع تشغيل وصيانة المعدات لمقاومه الحشائش بالبحيرات العظمى، والمرحلة الثانية من دراسة الحشائش المائية ببحيرتي كيوجا والبرت بأوغندا، وأعمال تأهيل محطه قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور، وأعمال تطهيرات بحر الغزال، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بولاية واراب، واستكمال تنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بدولة جنوب السودان.

ويقوم المركز القومى لبحوث المياه بعمل الدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية في إطار خطه البحثية للمركز، واستكمال وتطوير مباني ومعامل المركز.