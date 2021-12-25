تردد أون تايم سبورت 1 الجديد HD وأبرز برامجها الرياضية

بث أبرز المباريات الهامة عبر شاشتها وتقديم باقة من البرامج التحليلية، يدفع قطاع عريض من الجمهور للبحث عبر موقع البحث العالمي «جوجل» عن تردد أون تايم سبورت 1 الجديد HD لمتابعة برامج كـ«جمهور التالتة» و«ملعب أون تايم» الذي يقدمة الإعلامي الرياضي أحمد شوبير فضلا عن برنامج «سوبر لييج» الذي يقدمة الإعلامي محمد المحمودي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها «الوطن» لقرائه على مدار الساعة، نرصد تردد أون تايم سبورت 1 الجديد HD والذي جاء على النحو التالي:

تردد أون تايم سبورت 1 الجديد HD

ويستطيع محبي وعشاق الساحرة المستديرة ضبط تردد أون تايم سبورت 1 الجديد HD على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ترددات رياضية أخرى

كما يمكن للجمهور متابعة بعد المباريات الدولية والإقليمية من خلال قناة «bein sport 1»، والتي جاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ssc 5 المجانية

ويمكن للجمهور متابعة الدوريات الأسيوية عبر تردد قناة ssc 5 السعودية والتي كثرت عمليات البحث عنها من قِبل عشاق الساحرة المستديرة خلال الآونة الأخيرة والتي جاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ: 4/3

قنوات ssc

وفي أغسطس من العام الجاري أعلن أنطلاق مجموعة قنوات SSC، والتي جاءت بالتعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، لتعلن حصولها على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري، وعليه سيكون لها الحق في بث دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية وكأس أمم آسيا للمنتخبات، فضلا عن عدد آخر من البطولات الدولية والقارية ومن بينها بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تتلخص في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.