الجمهور يدعو لـ عمرو محمود ياسين بعد تعرضه لحادث: ربنا يكفيك شر الحسد

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرضه لحادث سير، حيث نشر عمرو صور لسيارته محطمة وعلق قائلاً: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمد لله».

وانهالت على عمرو عدد من التعليقات من الوسط الفني والجمهور وجاءت كالتالي:

تعليقات الفنانين

قال محمد علي رزق: «لا حول ولا قوة إلا بالله، في ستين داهية أي حاجة المهم إنك بخير وربنا يكفيك شر العين يا رب»، كما علقت منال سلامة: «الحمد لله على السلامة فداك»، بينما علق الفنان شريف إدريس: «يا ساتر يا رب ..الحمد لله انك بخير».

تعليقات الجمهور:

كما علق عدد كبير من جمهور عمرو محمود ياسين، على تعرضه لحادث سير متمنين له الشفاء وجاءت التعليقات كالتالي:

«أنا قربت أصدق جديًا في موضوع العين ده.. الحمد لله انك بخير وكلها أسباب وياريت ترجع للتوكيل.. سلامتك»، وعلق آخر: «لا حول ولا قوه إلا بالله.. ربنا قدر ولطف.. الحمد لله انك بخير.. عيون الحسد ربنا يكفيك شرها».

وقال أحد متابعيه: «لا حول ولا قوة إلا بالله اتحسدت العين صابتك ورب العرش نجاك، أعوذ بالله من شر عيون الناس نصيحة قبل ما تسعى لتصليح السيارة أسعى بإطعام الفقير سريعاً بأي شيء أن كان حتى فول نابت أو رغيف بجبنه».

مسلسل «نصيبي وقسمتك»

يعرض لعمرو محمود ياسين حاليا مسلسل «نصيبي وقسمتك» وكانت أولى حكايات المسلسل هو حكاية «النظارة البيضا»، من بطولة كارولين عزمي، وأمير المصري، وأحمد حلاوة، وأحمد صيام، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

وروج عمرو محمود ياسين لأولى حكايات المسلسل بصورة البوستر وظهر فيها شخص غير واضح ملامحه يمسك بيده نظارة بيضاء وعلق عليه قائلًا: «بسم الله قريبًا النظارة البيضا والموسم الرابع من لنصيبي وقسمتك».