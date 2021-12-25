عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير (صور)

تعرض الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، لحادث سيارة، صباح اليوم، الأمر الذي تسبب في إحداث تلفيات في سيارته الخاصة، وذلك حسبما أعلنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عمرو محمود ياسين بعد الحادث: أنا بخير

وأكد ياسين على عدم إصابته بأي جروح، وذلك بسبب عوامل الأمان داخل السيارة التي حمته، وأنه لم يتعرض لإصابات بعكس سيارته التي تعرضت للتلف من الأمام.

ونشر عمرو محمود ياسين، مجموعة صور توضح حجم الخسائر التي حدثت بسيارته جراء الحادث، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، صباح اليوم، معلقًأ عليه بقوله: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل، وأنا بخير الحمدلله».

وحرص متابعو عمرو محمود ياسين، على الاطمئنان عليه والدعاء له؛ مع التمنيات أن يكون بخير وألا يكون أصابه أي مكروه، وأن الأضرار بسيارته أمر سهل يمكن تعويضه.

ويعيش السيناريست عمرو محمود ياسين، حالة من النشاط الفني، مع عرض الموسم الجديد من مسلسل نصيبي وقسمتك، والذي يعرض على شاشة قناة ON، وحققت حكاياته نجاحًا كبيرًا وتداول مقاطع من الحكايات بين جمهور السوشيال ميديا.

عمرو ياسين يغيب عن حفل إزاحة الستار عن تمثال والده

وكان عمرو محمود ياسين، قد تغيب عن المشاركة في حفل إزاحة الستار عن تمثال والده الفنان القدير الراحل محمود ياسين بمحافظة بورسعيد مسقط رأسه، وذلك لانشغاله الشديد، حسبما كتب عبر حسابه بموقع «فيس بوك».

وكتب عمرو محمود ياسين قائلًا: «للأسف الشديد تمنعني ظروف العمل الصعبة من التواجد الآن بمدينة بورسعيد لإزاحة الستار عن تمثال الوالد الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد وحضور تلك الاحتفالية، وفي الحقيقة هذا الأمر يؤلمني كثيرًا، وقد حاولت بكل ما أستطيع أن أتواجد ولكن مسؤولية العمل والعرض على الهواء كانت عائقا».

وتابع: «الفنان محمود ياسين أحد أيقونات الفن المصري والسينما المصرية وصاحب رصيد كبير من الأعمال الاجتماعية والوطنية والدينية، وله مشوار رائع في مجال العمل التطوعي عبر سنوات طويلة سواء على المستوى المحلي أو العالمي».