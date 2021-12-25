زوجة «تخلع» زوجها: حملت بمعجزة وأجهضت بـ«علقة موت»

وسط مئات النساء اللواتي تقفن أمام محكمة الأسرة، جلست سيدة في منتصف الثلاثينات من عمرها على سلالم المحكمة تنتظر بفارغ الصبر أن تقف أمام القاضي؛ لتحكي له معاناتها التي عاشتها لمدة 5 سنوات، حلمت فيها بإنجاب طفل يشبع غريزة الأمومة لديها، وبعدها ضربها زوجها «علقة موت» وهي في أواخر شهور حملها، مما أدي لإجاهضها، رغم توسلاتها له بأن يكف عن ضربها لكنه لم يرحمها، فذهبت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع حملت رقم 583 لسنة 2021.

الزوج يكبر زوجته بـ15 عامًا

قالت الزوجة في دعوى خلع أمام القاضي، إنها تزوجت من رجل يكبرها بـ15 عامًا، بعد أن رأى والدها أنه مناسبًا لها، وتمت الخطبة وبدأ في إهانتها بحجة أنه أكبر منها ويريد تقويهما، وعندما كانت تشتكي لعائلتها يعنفوها لفظيًا، وتم الزواج رغمًا عنها، ومنذ بداية الزواج كانت والدته قاسية عليها على الرغم من أنها تدلل الأخريات أمامها، وبعد عدة أشهر بدأت تعايرها بأنها لم تنجب حتى الآن.

فرحة طال انتظارها 5 سنوات

عاشت الزوجة 5 سنوات تحلم بأن تكون أمًا كل يوم، وبذلت كل ما بوسعها حتى تتخلص من نظرات الشفقة التي تتلقاها من الجميع، وتهديد «حماتها» الدائم بأنها ستزوج زوجها من اخرى تنجب له أطفالًا، إلا أنه بعد كل هذه السنوات، كادت أن تفقد عقلها بعد علمها أنها حامل.

علقة موت انتهت بالإجهاض

وأضافت الزوجة باكية: «كنت بحوش عشان لما الطفل يجي أضمن له حياة كريمة، وبدأ جوزي يتغير معايا كأنه مكنش عايز يخلف، وبقي يتخانق معايا كل يوم، وفي يوم لقيته عايز يحط كل فلوسه في مشروع مع أخوه عشان يشتري محل، فرفضت وقولت له إن أبننا أحق بالفلوس، فأتهجم عليا وضربني علقة موت وطلبت منه يسبني عشان الحمل وأن في آخر شهرين، لكنه استمر في ضربي من غير رحمه، وكسرلي دراعي وأجهضت».

واختتمت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها ذهبت للمستشفى بعد تلك الواقعة مباشرة؛ ليصدمها الطبيب بخبر وقع عليها كالصاعقة، وهي إجهاضها نتيجة للضرب المبرح التي تعرضت له، فذهبت لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة وأقامت دعوى خلع ضد زوجها.