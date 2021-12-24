كاتدرائية العذراء بمدينة نصر تستعد لعيد الميلاد بحضور مندوب السيسي «صور»

تستعد كاتدرائية السيدة العذراء الكاثوليك بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الجمعة، إذ يترأس القداس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

حضور مندوب عن الرئيس السيسي

ومن المنتظر أن يبدأ القداس في التاسعة مساء اليوم، بحضور عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، مندوبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الكاتدرائية شهدت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد مع الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي قبل بدء الاحتفالات، وذلك لوقاية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد «أوميكرون».

يشار إلى أن الكنائس تشهد إجراءات أمنية مشددة، من خلال تولي قوات الأمن تأمينها من الخارج، علاوة على أن كشافة الكنيسة تنظم تأمينها من الداخل.

الإجراءات في الكنائس

وجرى التشديد على منع وقوف السيارات أمام الكنائس، والتأكد من بطاقات الهوية ووشم الصليب للمصلين، ومنع دخول الألعاب النارية أو حملها، والتنبيه على الأقباط بعدم التجمع أمام الكنائس عقب القداسات والانصراف فورًا إلى منازلهم.

وكانت الكنيسة الأسقفية احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك يوم الجمعة الماضي، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

وبدأت صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن دقت أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات، حيث تحتفل الكنيسة بالعيد وفقا للتقويم الغربي.