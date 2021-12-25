طقس الإسكندرية اليوم.. غائم وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة ورطوبة عالية

شهد طقس الإسكندرية، اليوم السبت، غيوم جزئية وسط توقعات بهطول الأمطار بنسبة 20% على أنحاء المحافظة، وارتفاع نسبة الرطوبة، وهدوء الرياح نسبياً، إذ من المتوقع أن تبدأ بشائر نوة أعياد الميلاد خلال الأيام المقبلة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد، والتي ذكرت أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد سقوط أمطار غزيرة على المحافظة.

نوة أعياد الميلاد في الإسكندرية

من المتوقع أن تحل نوة أعياد الميلاد يوم 28 ديسمبر المقبل، وهي من النوات الممطرة، ولكنها قصيرة ولمدة يومين فقط، ومن المفترض أن تحل يومي الخميس والجمعة المقبلين، ووفقاً للتوقعات فإن 3 أيام خلال الأسبوع الجاري تشهد سقوط أمطار غزيرة.

وسميت النوة بهذا الاسم نسبة بسبب تزامن حلولها مع أعياد الميلاد التي يحتفل بها الأقباط في مصر، حيث تشهد المحافظة خلال هذه الفترة تساقط الأمطار بغزارة.

الإسكندرية في تأهب بسبب الأمطار

وبدأت شركة الصرف الصحي في المحافظة الاستعداد للنوة المقبلة خاصة بعد أسبوعين من سقوط الأمطار بدون توقف بنوة الفيضة الصغرى، حيث تسببت التغيرات المناخية في تغير خريطة وكثافة الأمطار التي تتساقط على المدينة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، تساقط أمطار متوسطة على عدد من أنحاء المحافظة في ساعة واحدة خلال اليوم، وتم التعامل السريع معها، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض التوقعات بسقوط أمطار خلال هذه الأيام لكن يتم رفع درجة الاستعداد لاستقبال نوة أعياد الميلاد، خاصة في ظل الطقس غير المستقر خلال هذا الأسبوع.

وأضاف رئيس الشركة، لـ«الوطن»، انتشار كل السيارات في الشوارع والتعامل السريع والتدخل في حال تساقط الأمطار، مع بدء وضع خطط جديدة لنوة أعياد الميلاد.