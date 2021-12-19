سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

شهدت حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، موجة من التلقبات الجوية، وهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي حيث يصل اليوم إلى 4 أمتار.

ونوه بيان هيئة الأرصاد أنه من المقرر أن يرتفع الموج مع صباح غدًا الاثنين إلى 5 أمتار، حيث طالبت المواطنين بعدم النزول غدا إلا للضرورة القصوى من أجل ترك عمال الصرف الصحي للتعامل مع النوة والأمطار الغزيرة.

هطول أمطار على الإسكندرية اليوم الأحد

وتواصل الأمطار الغزيرة تساقطها على مدينة الإسكندرية، وذلك في طقس غير مستقر ومتقلب مع تحذيرات بمنخفض جوي خلال الساعات المقبلة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان، إن حالة التقلبات الجوية التي تمر بها محافظة الإسكندرية بارتفاع موج البحر ودرجات حرارة منخفضة ومتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة إلي غزيرة اليوم وغداً.

رفع تجمعات مياه الأمطار

وأكد بذل عمال الصرف الصحي في الإسكندرية مجهودا كبيرا للتعامل مع النوة واستمرار تمركزهم منذ يوم الإثنين الماضي حتى اليوم في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة.

وتابع أن تلك الجهود لها بالغ الأثر على المواطن السكندري، موضحا أن شركة صرف صحي الإسكندرية لن تدخر وسعاً من أجل رفع تجمعات مياه الأمطار حال تجمعها.

وكانت رفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد للنوة تحسبا للتقلبات الجوية السيئة وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ في شتى أنحاء المحافظة وتم تشديدها على كورنيش الإسكندرية نظرا لتوقعات ارتفاع أمواج البحر لـ 5 أمتار.