محافظ القاهرة يشارك بطريركية الأرثوذكس الاحتفال بعيد ميلاد المسيح

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفال بطريركية الروم الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة البطريرك ثيوثوروس الثانى بابا وبطريرك الأسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدا على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، متمنيًا دوام الاستقرار على مصر، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

حملات نظافة مكثفة في محيط الكنائس

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد، كما طالب برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.