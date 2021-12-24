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محمود مسلم

محافظ القاهرة في احتفال الأرمن بعيد الميلاد: المحبة تربط عنصري الأمة

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الوطن
10:23 م | الجمعة 24 ديسمبر 2021
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وحضور الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة .

الاحتفالات توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التي تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

حملات نظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

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