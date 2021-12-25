السيسي يشهد افتتاح منطقتين صناعيتين في الأقصر وبني سويف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي في محافظة الأقصر، والمنطقة الصناعية بمدينة بياض العرب في محافظة بني سويف.

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».

الافتتاحات الرئاسية

الافتتاحات الرئاسية، اليوم، تتضمن عدداً من المحاور التي كلف الرئيس بإنشائها كل 25 كيلومتراً على نهر النيل في نطاق الصعيد، بدلاً من الحاجة للسفر 100 كيلو، فالدولة لم تنشئ محاور على النيل في هذه المنطقة قديما إلا 3 أو 4 محاور، وجرى العمل على إنشاء ما يقرب من 14 محوراً تنموياً بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

افتتاح 5 محاور على نهر النيل

ومن المقرر أنَّ يتمّ افتتاح 5 محاور على نهر النيل، هي: محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات، ويربط بين البر الشرقي للنيل، عبر طريق الصعيد الحر من وصلة بياض العرب، وبين البر الغربي للنيل عبر طريق «الفيوم - بني سويف»، إضافة إلى محور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال المدينة، والصحراوي غرباً عبر نهر النيل، وكذلك محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومتراً، ويربط الطريق الزراعي الشرقي بالزراعي الغربي والصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، كما يجري غدا افتتاح محور «ديروط – الفرافرة»، المرحلة الأولى، بطول 15 كيلومتراً، ويربط بين شرق النيل وغربه.