أسعار رحلات العمرة 2022 للمصريين.. أقل برنامج بـ «18 ألف جنيه»

اهتمام كبير يوليه المواطنون بشأن أسعار رحلات العمرة 2022 للمصريين، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث العالمية «جوجل»، خلال الآونة الأخيرة؛ بالتزامن مع رفع تعليق دخول المصريين لأراضي المملكة العربية السعودية بداية من يوم 1 ديسمبر الجاري، وأن الشركات في انتظار إعلان الضوابط المصرية للعمرة حتى يتسنى إعلان أسعار برامج العمرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أسعار رحلات العمرة 2022 للمصريين.

أسعار رحلات العمرة 2022 للمصريين

«من المتوقع أن تشهد أسعار العمرة زيادة تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه، عن آخر عمرة نظمتها مصر قبل جائحة كورونا في فبراير من العام الماضي»، وفقا لتصريحات سابقة لعلاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأشار «أبو زينة»، أن أقل سعر لبرنامج العمرة الشعبي هذا العام، سيكون في حدود 18 ألف جنيه، فيما تبلغ أسعار برامج العمرة الـ 4 نجوم نحو 23 ألف جنيه، بينما ستصل أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم إلى نحو 30 ألف جنيه.

2800 جنيه تأمين طبي على المعتمر

لم تقتصر العمرة على أسعار الرحلات، بل أن هناك تأمينًا طبيًا قيمته 2800 جنيه يقدمها المعتمر، وذلك وفقا لـ أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، منوها بأن 2800 جنيه سيدفعها المعتمر المصري بداخل البرنامج وهي قيمة التأمين الطبي والخدمات الصحية، التي ستجري للمسافر منذ ركوبه للطائرة المسافرة إلى المملكة العربية السعودية وحتى عودته لأرض الوطن بعد انتهاء المناسك.

وكان قد تم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول دون الحاجة لقضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، ومن بين الدول التي سمح لها كل من مصر وإندونيسيا والبرازيل وباكستان وفيتنام والهند.