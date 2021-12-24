شركات السياحة: لأول مرة توثيق عقود وكالة العمرة إلكترونيا

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن اعتماد عقود وكالة العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين هذا العام سيكون إلكترونيا بنظام الـPDF، عبر البوابة المصرية للعمرة، وذلك للمرة الأولى، إذ تدرج الوكالات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركة سياحة مصرية بيانات الشركة المصرية في الخانات المخصصة لذلك في العقد.

وأضاف، خلال الكتاب الدوري رقم 278 لسنة 2021، الذي جرى تعميمه على جميع الشركات السياحية تحت شعار «هام جدا وعاجل»، ،ن الوكالات السعودية ستضيف عقد الوكالة مع شركة السياحة على البوابة المصرية للعمرة، موضحا أن العقد سيتضمن توقيع وخاتم الوكالة السعودية، وكذا اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية.

إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة

وأشار إلى أنه يجب على شركات السياحة المصرية إخطار الوكالة السعودية التي ترغب في التعاقد معها باتباع الأتي:

1- إدراج بيانات الشركة المصرية في الخانات المخصصة لذلك في العقد.

2- اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية لتوقيع وكالة العمرة السعودية بالعقد.

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات النهائية لإنهاء تعاقدات الشركات السياحية المصرية مع الوكالات السعودية للعمل بموسم العمرة.

السماح بأداء العمرة بحريا

ومن جهته، كشف ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن أن الضوابط المنظمة للعمرة هذا العام سمحت للمواطنين المصريين بالسفر لأداء العمرة بحريا إلي جانب رحلات الطيران، وذلك لمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع بأداء العمرة.

وأضاف لـ«الوطن» أنّ أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال شهر فبراير المقبل، موضحا أنّ المواطنين المصريين سيؤدون العمرة هذا العام خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وتبدأ غرفة شركات السياحة من غدٍ السبت وحتى يوم 2 يناير المقبل، تلقي بيانات الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة للعام الهجري 1443، لافتا إلى أن الشركات التي لن تسجل بياناتها لن يسمح لها بتنظيم العمرة هذا العام.