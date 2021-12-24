عضو سابق بـ«العليا للحج» يكشف ضوابط أداء العمرة: تحليل PCR قبل السفر

علق إيهاب عبد العال، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، على إعلان اللجنة انطلاق رحلات العمرة في فبراير المقبل مع إعطاء جرعة ثالثة للمسافرين، قائلًا: إن الضوابط المعلنة ملزمة لضمان سلامة المعتمرين.

وأضاف «عبد العال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن الضوابط الصحية للسفر هي ذاتها التي يتم العمل بها كل عام، وغرفة شركات السياحة تعاقدت مع إحدى شركات التأمين، لضمان ظهور حالة إيجابية بين المعتمرين، وبالتالي تتولى العلاج والإنفاق عليه بالمملكة العربية السعودية.

التعاقد مع مراكز تحاليل بمصر والسعودية لإجراء PCR

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية فرضتها مصر على المعتمرين المصريين، وليس الجانب السعودي، وتتضمن إجراء تحليل PCR، فعند وصول المعتمر للفندق سيتوجه فريق طبي للحصول على عينة من المعتمر، وقبل مغادرة الأراضي السعودية بيومين، سيجري أيضًا التحليل للتأكد من سلامتهم الصحية، كما سيجرى أيضا تحليل بعد سفره إلى مصر.

وأوضح إيهاب عبد العال أنه جرى التعاقد مع أكبر المعامل التي تغطي الخدمة داخل مصر وبالسعودية، لافتًا إلى أن ذلك يضيف أعباء مالية للمعتمرين، وعلى الرغم من اتخاذ المملكة كافة إجراءاتها الاحترازية، إلا أن الحرمين الشريفين يعتبران مكان بؤرة لوجود أكثر من 110 جنسيات يؤدون الفريضة، معقبًا: «لو فلتت حالة أو اتنين هتبقى مشكلة».

وتابع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، أن أول الأفواج المسافرة لأداء مناسك العمرة، ستكون بأعداد بسيطة ثم يتصاعد العدد مع نجاح الحدث، مثلما حدث مع نسبة تشغيل الفنادق، فالبداية كانت 25% ثم 50% ثم 100%.

بعض الشركات غير مسموح لها بتنظيم الرحلات

وأشار إلى أنه بعد صدور الضوابط بـ48 ساعة، سيتم فتح الباب لتلقي وتفعيل الشركات، وهذه نقطة مهمة، موضحًا: «نطالب المواطنين بالدخول لبوابة العمرة الإلكترونية للتأكد من اسم الشركة التي جرى تفعيلها ولها الحق في تنظيم رحلات عمرة، لأن ليس كل الشركات مُفعلة».

وعن أسعار رحلات العمرة، قال إن الأمر متروك لكل شركة والعرض والطلب، والعمرة تختلف عن الحج، كما أنه لا يوجد حد أقصى لسن المعتمرين، فكل من سنه أكبر من 12 عاما يستطيع أداء العمرة.