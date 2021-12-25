رانيا محمود ياسين تحصن شقيقها «عمرو» بعد حادث السير بآية قرآنية وخرزة زرقاء

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على دعم شقيقها المؤلف عمرو محمود ياسين، بعد تعرضة لحادث سير صباح اليوم السبت.

رانيا محمود ياسين تدعم شقيقها

ونشرت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آية قرآنية واستعانت بخرز لونه أزرق، معلقة: «حبيبي يا عمرو، ألف سلامة عليك، حمد الله على سلامتك قدر الله وماشاء فعل، ربنا يكفيك شر العين وشر المستخبي ويحفظك بعينه التي لا تنام».

وأضافت رانيا: «أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ».

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين صباح اليوم، تعرضه لحادث سير؛ أدى إلى تحطم سيارته دون أي إصابات.

ونشر عمرو صور من سيارته المحطمة، وعلق قائلا: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمد لله».

مسلسل نصيبي وقسمتك

ويعرض حاليا لـ «عمرو» الموسم الجديد من مسلسل نصيبي وقسمتك، على شاشة قناة ON، وقد حققت حكاياته نجاحًا كبيرًا وتداول مقاطع من الحكايات بين جمهور السوشيال ميديا.

وكانت أولى حكايات المسلسل في موسمه الجديد «النظارة البيضا»، من بطولة كارولين عزمي، وأمير المصري، وأحمد حلاوة، وأحمد صيام، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

وقبل انطلاق الموسم الجديد، أعلن عمرو محمود ياسين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عودة نصيبي وقسمتك، قائلا «قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة أنا والمنتج المحترم أحمد عبدالعاطي (شركة آرت ميكرز)، وقدمنا أول مواسم مسلسل (نصيبي وقسمتك) للمرة الأولى ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة».

وأضاف: «دائما كنا نتلقى آراء شديدة الإيجابية عن المسلسل بكل أجزائه ومطالبات دائمة بتقديم موسم جديد.. وهو الأمر الذي شجعنا لتكرار التجربة مجددا».