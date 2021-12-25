شهيرة عن حادث نجلها عمرو محمود ياسين: «نام وهو سايق»

تحدثت الفنانة شهيرة عن نجلها عمرو محمود ياسين، الذي تعرض لحادث سير صباح اليوم، وتهشمت سيارته كما أعلن منذ قليل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك».

وكتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «الحمد لله والشكر لله أنك نجيت ابني يا رب وسمعت لدعائي إمبارح، يا جماعة وقفت في الشباك الفجر ادعي لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفة عليه لأنه مش بينام في اليوم إلا ساعتين».

وأضافت: «بقاله كده أكتر من أسبوع بيكتب ويروح التصوير، يطمئن على كل تفصيلة، إرهاق ذهني وجسدي غير إنساني عشان كده كنت خايفة عليه، مجاش في دماغي حادثة وأنا بدعي له وأقول يا رب احفظه بعينك التي لا تنام أحميه من كل شر يا رب بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعينا به أجبت».

شهيرة تكشف سبب حادث السير

وتابعت: «كل ده يا جماعة لأنه في حاله إرهاق رهيبة لأنه بيعرض على الهواء مسلسل (نصيبي وقسمتك) لكن أنه يحصله حادثة، اتاريني يا رب كنت بدعي وحاسة أن في خطر عليه صحياً، لكن حادثه!!».

واستطردت في حديثها: «يا رب بشكرك وبشكر فضلك عليا يا رب تمم على خير، هو نايم دلوقتي مقدرش حتى يعمل أشعة، يا رب لما يعملها يبقي خير يا رب دعواتكم بالستر، طبعا الحادثة نام وهو سايق، استرها يا أكرم الأكرمين».

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرضه لحادث سير، إذ نشر عمرو صور لسيارته محطمة وعلق قائلاً: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمد لله».

مسلسل «نصيبي وقسمتك»

يعرض حالياً مسلسل «نصيبي وقسمتك» وكانت أولى حكايات المسلسل هو حكاية «النظارة البيضا»، من بطولة كارولين عزمي، وأمير المصري، وأحمد حلاوة، وأحمد صيام، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.