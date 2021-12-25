السيسي: دفعنا 6 مليارات لترفيق 20 منطقة صناعية.. لازم نراعي طبيعة كل محافظة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه جرى تخصيص 6 مليارات جنيه لترفيق 20 منطقة صناعية، موضحًا «اتكلمنا وقولنا إنّ موضوع الدخول في ترفيق وطرح أراضي للناس موضوع هيطول أوي عن المسار اللي احنا ماشيين فيه، والمسار البديل له كان نعمل المجمعات».

الهدف ليس بناء منشآت فقط.. الأهم مراعاة طبيعة كل محافظة

وأضاف «السيسي» خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، «الموضوع مش إنشاءات بس، أنا عاوز أطمن إن المنشأة دي اتعملت طبقًا لطبيعة كل محافظة، احنا جهزنا تدريب فني متقدم للناس اللي ممكن تشتغل ويسرنا التمويل للناس».

نقدم تمويلات وتدريبات فنية.. المشوار طويل

وتابع رئيس الجمهورية: «طب أنا ليه هدفع الـ6 مليارات طب ما دول أعمل بيهم 5 مجمعات تانية وأبقى مطمن، لأن المشوار طويل على إني أدي أرض لحد».

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».