السيسي لأصحاب المصانع المخالفة: «نقدر نشتغل سوا وهنوفر لكم مكان»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لأصحاب المصانع غير المرخصة، مطالبا إياهم بالانخراط في منظومة المناطق الصناعية: «بقول الكلام ده مش بس لغاية ما وزارة الداخلية تقبض عليه، لأ ده حتى من غير ما تعمل كده تعالى، أنت عندك فرصة، وأنت شايف وتقدر تخش السوق ولك زباينك، ما تيجي نشتغل سوا».

وأضاف السيسي خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت: «تعالى أوفرلك مكان، وأنا مش باصص أوي على الإيجار، ولو وزيرة الصناعة عاوزة تخفض عن كده تخفض».

سننهي إجراءات المناطق الصناعية ونوفر الوقت للمواطنين

وتابع: «لما اتكلمنا عن المناطق الصناعية، قلنا إننا نعملها إحنا ونخلص كل الإجراءات عشان نوفر وقت للناس، ودلوقتي بقينا نوفر الأرض ونرفقها ونبني عليها وندي الترخيص للمستثمر، يعني ثلاثة أرباع المشوار خلص، والمستثمر بقى يعمل إجراءاته ويحط شغله اللي عاوز يعمله، وأنا أقدر أعمل قد اللي اتعمل 20 مرة كمان أو 10 مرات يعني 130 مجمع كمان، لكن المشكلة إن الكلام ده بعد ما يتعمل يشتغل».

الرئيس يفتتح مشروعات ضمن «أسبوع الصعيد»

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».