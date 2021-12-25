السيسي عن الإجراءات البيروقراطية: «إدوا للناس حاجتها خالصة»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الإجراءات البيروقراطية في الحصول على مشروعات ضمن المجمعات الصناعية التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة، موضحًا: «قولنا قبل كده، إدوا للمواطن الحاجة بتاعته خالصة».

وأضاف «السيسي»، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظات الصعيد، بثته قناة «Extra News» الفضائية، اليوم السبت، أنه يجب تقييم مسار المشروعات المختلفة؛ حتى الجديدة منها، موضحًا: «أنا هطلب منكم (الحكومة) جهد أكثر من كده، ومش هقول للمواطن أجري أنت خلص ورقك.. أنا عايز أبقى موجود معاه.. لأن حركة المجمعات والمشروعات لغاية ما تبدأ وتطلع إنتاج بتاخد وقت، وسبق وقولنا إدوا للمواطن الحاجة بتاعته خالصة».

السيسي: لن يتحقق نجاح للمشروعات إلا بتسليمها كاملة التراخيص

وأوضح أن المواطن يحصل على مشروعات في المجمعات الصناعية جاهزة التراخيص، مع الحصول على تمويل من البنك، ولو لم يحدث ذلك لن يتحقق النجاح الذي تتمناه الدولة، مشددًا على أن الدولة تعرف أكثر من المواطن بحكم رؤيتها للخريطة الشاملة للمشروعات الموجودة في البلد.

وشدد على أهمية معرفة عائد هذه المشروعات على الناتج المحلي والتشغيل، مؤكدا على أن الهدف ليس الحصول على الضرائب؛ ولكن لإعادة تقييم المسار، وهل يحقق ما ترغبه الدولة أم لا، موضحًا أنه يمكن زيادة عدد المجمعات الصناعية إذا كانت لها جدوى، و«لقينا الناس دي نجحت، وفي الحالة دي الـ26 (مجمع) يبقوا 30».

الدولة بدأت في عمل المجمعات بنفسها

وأوضح أن المجمعات في وقت سابق كانت مجرد قطع أرض تطرح للمواطنين، ولكن هذا لم يساهم جيدًا في عملية الصناعة، ولذلك بدأت الدولة في عمل المجمعات بنفسها، وإضافة تجهيز التراخيص، موضحًا: «كل ده ليه! عشان الناس تشتغل».

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».