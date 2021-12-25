السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة وحصرها: «دي ناس حاولت تشتغل»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المجمعات الصناعية كانت تُطرح أراضيها للمستثمرين منذ فترة، مستطردًا: «لما لقينا إن ده مشوار طويل على الناس ومساهمش كويس في عملية الصناعة، قلنا ما نعملهالهم إحنا عشان نخلص لهم إجراءات التراخيص والأمن الصناعي وغيرها».

السيسي: نحاول التسهيل على الناس

وأضاف السيسي: «كل ده بنعمله عشان نسهل للناس إنها تشتغل، وبعد ما يشتغلوا بنطمن على التسويق عشان إنتاجهم يُباع في الأسواق، وأنا كل يوم أبص ألاقي وزارة الداخلية ماسكة مصانع دون تراخيص ويتعمل لهم قضية، فقلت لوزيرة الصناعة والرقابة الإدارية دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقة العمل بتاعتها مش مظبوطة طب ما أحنا نخليها مظبوط».

وتابع: «بيتعمل قضية عشان المصانع دي مخالفة، فأنا أشرعنها وأقنن الوضع، نقول لصاحب المصنع مسكناك غلط، تعالى نعمل الصح، ويجب عمل حصر لها».

السيسي يستكمل افتتاح مشروعات الصعيد

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».

الافتتاحات الرئاسية، اليوم، تتضمن عدداً من المحاور التي كلف الرئيس بإنشائها كل 25 كيلومتراً على نهر النيل في نطاق الصعيد، بدلاً من الحاجة للسفر 100 كيلو، فالدولة لم تنشئ محاور على النيل في هذه المنطقة قديما إلا 3 أو 4 محاور، وجرى العمل على إنشاء ما يقرب من 14 محوراً تنموياً بتكلفة 23.5 مليار جنيه.