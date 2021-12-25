السيسي يفتتح مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة ببني سويف على 70 فدانا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذي يقع على مساحة 70 فدانًا حيث يضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية ومبان خدمية وإدارية، وبنك، منافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

تكلفة إنشاء مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بلغت 901 مليون جنيه

وبلغت تكلفة المجمع 901 مليون جنيه، ليعد من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة، ويستهدف توفير منشات صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، وتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة ببني سويف يضم 266 وحدة صناعية

وطرحت المحافظة المجمع لأصحاب المشروعات الصغيرة، وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار، حيث تم فتح باب الحجز لوحدات المجمع الصناعي وعددها 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة موزعة بواقع 110 وحدة بمساحة 432 متراً للوحدة الواحدة، و 82 وحدة مساحة الوحدة الواحدة 648 متراً.

مشروعات قومية بتكلفة 105 مليار جنيه في 7 سنوات بالمحافظة

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف إن المحافظة شهدت خلال الـ 7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والخدمية والتي بلغ تخطت تكلفتها الـ 105 مليار جنيه حيث استهدفت تلم المشروعات تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية ووفرت عشرات الالاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده.

وأوضح «غنيم» أن المشروعات جعلت من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات وهيئة بيئة الأعمال تنفيذ تلك المشروعات الخدمية، مما نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرا للأكثر جذباً للاستثمارات مما أضاف تحسن ملموس على مستوى معيشة المواطنين.