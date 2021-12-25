سوق خيرية في «تجارة الإسكندرية» لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين

استعرض الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التقرير المقدم من كلية التجارة عن إقامة السوق الخيري بالكلية وتخصيص إيراد المعرض لدفع مصروفات للطلاب غير القادرين بالكلية، وكذلك التقرير المقدم عن احتفالية الكلية باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الهمم.

كما استعرض التقرير المقدم عن عقد الملتقي العربي الثاني عن دور الصكوك السيادية للتنمية، في ضوء رؤية مصر 2030 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

كما أشار «أبو النجا»، في بيان، منذ قليل، إلى استعراض التقرير المقدم من كلية العلوم عن ورشة العمل الدولية الرابعة للمنظمة الدولية لابحاث الدماغ «IBRO»، وتنظيم الكلية لعدد من الندوات العلمية والتدريبية وتنظيم يوم توعوي عن أخطار الإدمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تنظيم مبادرة مجتمعية للعناية الصحية المتكاملة

ولفت إلى التقرير المقدم من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عن تنظيم مبادرة مجتمعية بعنوان نحو «عناية صحية متكاملة»، وندوة عن سرطان الثدي وضروة الكشف المبكر، وحملة التبرع بالدم، وورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وأخرى عن اللقاحات في ظل المتحورات، و«مسكنات الألم ليست حلوى»، معرض للملابس بالكلية.

ونوه إلى التقرير المقدم من كلية الزراعة عن عقد ورش عمل تدريبية لمكافحة الآفات الحشرية والقوارض للطلاب والخريجين، وندوة عن انتصارات أكتوبر، وورش عمل عن السلامة والصحة المهنية في بييئة العمل، إضافة إلى التقرير المقدم من كلية التربية اقتراح الموافقة على إنشاء مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر.

اعتماد لائحة مركز الأنشطة الخدمية بالطب البيطري

ووافق مجلس خدمة المجتمع على اعتماد لائحة مركز الأنشطة الخدمية بكلية الطب البيطري (المركز التعليمي البيطري- المعمل المركزي - مركز التحاليل الطبية - العيادات البيطرية).

واشتمل التقرير المقدم من كلية طب الأسنان على تنظيم عدد من القوافل الطبية إلى المناطق الأشد احتياجاً مثل منطقة زاوية عبد القادر، ومنطقة جمعية المعمورة الزراعية، ومنطقة عرامة بقسم منتزه ثان، ومنطقة جمعية أبو بكر بالعامرية.

واستعراض التقرير المقدم من كلية زراعة سابا باشا عن الأنشطة المجتمعية التي نفذتها الكلية خلال شهر نوفمبر مثل ندوة البصمة الكربونية، والسوق الخيري، وندوة لدعم الباحثين للحصول على تمويل مشروع بحثي، وندوة بعنوان كيف تستعد لسوق العمل، وتنظيم الكلية يوم رياضي للاساتذة والطلاب وزيارة عدد من المدارس.

بالإضافة إلى التقرير المقدم من كلية التمريض عن تنظيم المعرض الخيري للملابس الجديدة لطلاب الكلية والنجاح الكبير الذي حققه، والتقرير المقدم من كلية التربية النوعية عن ورش العمل وإنجازات القطاع بالكلية مثل المشاركة في معرض الجامعة للمنتجات التراثية والحرفية وتنظيم برامج تدريبيةً وورش عمل عن الرسم الحر وفن الريزن، وكذلك عرض إنجازات القطاع في عدد من الملفات الهامة مثل حياة كريمة، ومحو الأمية ، وصنايعية مصر، والإرهاب والتطرف الفكري، ومواجهة الازمات والكوارث، دور الجامعة في مشاركة ذوي الهمم.