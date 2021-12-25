تعرف على جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021-2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظتي الجيزة والقاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021-2022، عقب الانتهاء من إعداد الجداول واعتمادها من المحافظين، والتي من المقرر لها أن تنطلق في شهر يناير وتنتهي في فبراير 2022، طبقًا للجدول الذي وضعته كل محافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بين التلاميذ.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021-2022 في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول «نصف العام» للعام الدراسى 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة.

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021-2022 في الجيزة، على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021-2022 في القاهرة

كما وضعت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2021-2022، عقب اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 20 يناير وتستمر حتى الأربعاء الموافق 26 من الشهر ذاته.

وأكدت المديرية، في بيان صادر عنها، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية للامتحانات.

كما نص البيان على أن الامتحانات ستتوقف خلال أيام 6 و7 و8 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير «عيد الغطاس»، بالإضافة إلى الخميس الموافق 27 يناير «عيد الشرطة»؛ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير، وامتحانات طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، في الفترة من السبت 22 يناير حتى الأربعاء 26 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله من الخميس 20 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.