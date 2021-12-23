جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2022 بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021/2022 «الشهادة الإعدادية» الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ يوم 29 يناير 2021 وتنتهي الخميس 2 فبراير 2022، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة والمهنية 12 ألف طالب وطالبة، ويؤدون الامتحانات في عدد 649 ‏لجنة سير امتحان، وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعدتها مديرية التربية والتعليم.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية وزمن الإجابة

وبحسب الجدول الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، فيبدأ الطلاب يوم السبت 29 يناير 2022 بامتحان مادة «اللغة العربية والخط والإملاء» وزمن الإجابة ساعتين ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

الأحد 30 يناير 2022 امتحان مادة الجبر والإحصاء وزمن الإجابة ساعتين، ويليها امتحان مادة التربية الدينية ومدة الإجابة ساعة ونصف.

الاثنين 31 يناير 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية، وزمن الإجابة ساعتين، ويليها امتحان مادة الحاسب الآلي ومدة الإجابة ساعة واحدة.

الثلاثاء الأول من فبراير 2022 امتحان مادة الهندسة وزمن الإجابة ساعتين، ويليها امتحان مادة التربية الفنية، وزمن الإجابة ساعتين

الأربعاء 2 فبراير 2022 امتحان مادة العلوم، وزمن الإجابة ساعتين.

وختام الامتحان يوم الخميس 3 فبراير 2022 بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومدن الإجابة ساعتين.

استعدادات تعليم الدقهلية للامتحانات

ومن جانبه، وجه المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ‏بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم.