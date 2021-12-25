السيسي: الصناعات المتقدمة تحقق 20 ألف جنيه يوميا لمن يعمل بها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الصناعات البسيطة لن تحقق الغنى للناس، موضحا أن الصناعات المتقدمة تحقق ربحا يبلغ 10 آلاف و20 ألف جنيه يوميا، «عمر الصناعات البسيطة ما هتحقق غنى للناس. اليوم بتاع الناس اللي بتشتغل في صناعات متقدمة بـ10 آلاف و20 ألف جنيه كمان، لكن مش الأشغال البسيطة».

وأضاف «السيسي» خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، «أوعى تكون يا إيهاب أما عملت المجمعات دي مدخلتهاش الكهرباء والمياه وأي حاجة تانية».

من جانبه قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المياه والكهرباء دخلت لهذه المناطق بالتنسيق مع المحافظات، والعدادت سابقة الدفع، فقاطعه الرئيس السيسي قائلا: «المهم العدادات تكون موجودة، علشان ميعملش ورق تاني بما فيها المساكن».

جرى الانتهاء من 100 هنجر بالمنشآت الإدارية والفنية

وأضاف «الفار» إنه جرى الانتهاء من 100 هنجر بالمنشآت الإدارية والفنية، ووزيرة الصناعة والتجارة طلبت 17 هنجرا آخرين، وجرى البدء فيهم، وخلال الشهر المقبل سيتم الانتهاء منها.

ومازح الرئيس السيسي «الفار» قائلا له: «طب أنت يا إيهاب فيه حاجة بتعملها للحكومة وبقولك الفلوس وصلت ولا لأ، بس أوعى الدكتور مصطفى يزعل»، فرد عليه «الفار»: «لأ يا فندم، سيادتك موفر الدعم بالكامل»، فعلق عليه السيسي قائلا: «أنا أقصد أقول وأسمع الناس معندناش مشكلة غير إننا نعمل والناس تشتغل، عندنا مشكلة في التفريق، مش بحب أفرق فلوس».

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».