تردد قنوات الأفلام 2022 على النايل سات.. أبرزها «2 mbc» وروتانا سينما

يبحث عشان الأعمال الفنية، عن تردد قنوات الأفلام 2022 على النايل سات، التي أعلن بعضها عن تحديثاتها للعام الجديد الذي يفصلنا عن بدايته أيام قليلة، ما جعلها تتصدر محركات البحث العالمية «جوجل»، كونها تقدم باقة متنوعة من الأفلام المصرية التي أثرت الحياة الفنية فضلا عن القنوات التي تقدم أعمالًا أجنبية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد تردد قنوات الأفلام 2022 على النايل سات، التي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

تردد قنوات الأفلام 2022 على النايل سات

وتنوعت قنوات الأفلام 2022 على النايل سات، بين القنوات التي تقدم أعمالا مصرية وأخرى أجنبية وهندية وهي:

تردد قناة روتانا سينما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296 أو 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة 2 mbc الجديد

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 5/6.

تردد قناة سكار scare tv الجديد

كما تقدم قناة سكار باقة مميزة من أفلام الرعب والمغامرة والتشويق بجودة عالية ومتنوعة على مدار اليوم، وترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10872.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد

تردد: 10872.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4.

تردد Top movies

القمر النايل سات.

التردد: 10873.

الاستقطاب: رأسي «v».

معدل الترميز: 27500.

تردد Zee aflam

التردد: 11938 .

معدل الترميز: 27500 .

رأسي V.

تردد قناة موجة سينما

القمر: نايل سات.

التردد: 12562 (V).

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سيما

القمر: نايل سات.

التردد: 12304 (V).

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة دبي ون Dubai One 2021

القمر: نايل سات.

التردد: 11785 (V).

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة نايل سينما Nile Cinema الجديد

القمر: نايل سات.

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500 .

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.