وزير النقل: تخصيص 1.7 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع خلال 10 سنوات

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن رؤية الوزارة لا تقتصر على نقل الركاب والبضائع فقط، بل تتخطى ذلك إلى المشاركة في التنمية الشاملة للدولة والجاري تنفيذها في مختلف قطاعات النقل، من خلال تكامل وتوفير شبكات النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى وتسريع الحركة والانتقال وتدريب الكوادر الفنية والاهتمام بعوامل الأمان والسلامة وتنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية وربط مصر بمحيطها الإقليمي.

أهداف وزارة النقل لتطوير القطاع

وأضاف «الوزير»، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه جرى وضع مجموعة من الأهداف لتطوير القطاع، من بينها توفير وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة وتحقيق معدلات الأمان والسلامة، والمساهمة في خطة التنمية الشاملة وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص عمل.

رصد 1.7 تريليون جنيه

وأشار وزير النقل، إلى أنه جرى تخصيص 1.7 تريليون جنيه خلال 10 سنوات، وتحديدًا في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024، لتنفيذ مشروعات في كافة قطاعات النقل.